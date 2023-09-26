إب.. مليشيا الحوثي تخطف 6 شبّان خلال عودتهم من الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة إب، إن مليشيا الحوثي خطفت شبانا كانوا عائدين من احتفالات شعبية، أقاموها بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي خطفت 6 شبان من حي جامع الحشاش، أثناء عودتهم من الاحتفالات في وقت متأخر ليل الاثنين الثلاثاء.

وحسب المصادر، فإن الخطف كان بسبب حمل الشباب الستة لرايات الجمهورية في ذورة حملة شعبية معادية ومناهضة للإمامة، بينما ردت المليشيا بالخطف والتدنيس والتمزيق للعلم الجمهوري.

وكانت مليشيا الحوثي قد قالت في وقت سابق الليلة إن تمزيق العلم الجمهوري وتدنيسه من عناصرها تصرف فردي، لكن سرعان ما انتشرت مقاطع متعددة في شوارع صنعاء لحملات تدنيس وتمزيق للعلم الجمهوري، توجتها المليشيا بالاعتقالات في محافظة إب.