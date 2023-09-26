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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..فنان سعودي يتفاعل مع أغنيته ويرقص بطريقة مثيرة أثناء إحيائه حفلًا بمطعم في جدة

انتشر مقطع فيديو للفنان أحمد الشهري وهو يرقص بطريقة غريبة أثناء إحيائه حفلًا بمطعم كروز لاونج بجدة. وظهر الفنان أحمد الشهري وهو مستمتع بالأجواء وتفاعل مع الجمهور وبدأ يرقص على أنغام الموسيقى لكن حركاته أثارت دهشة المتابعين بمنصات التواصل الاجتماعي. وبدا الشهري وهو يرقص وكأنه سيسقط على الأرض قبل أن يغير حركته إلى أخرى. وقال أحد المعلقين: هذا وش فيه، بينما شبهه آخر بالإعلامي الرياضي وليد الفراج، وسخر آخر قائلا: ليته استخار قبل يرقص. اقراء ايضاً :

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