عدن - ياسمين التهامي - عقوبات قاسية من الجوازات السعودية تجاه مُرتكبي هذه المخالفة.. غرامة مالية كبيرة سجن وترحيل!!

2023/09/26 الساعة 12:09 مساءً

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تضم عدد كبير من المقيمين على أراضيها إلا أن تلك الإقامة تكون مُسوّرة بمجموعة من القوانين التي في حال مخالفتها يتم فرض العقوبات التي من بينها الترحيل من البلاد.

في هذا السياق أشارت المديرية العامة للجوازات إلى إن مخالفة الدخول إلى السعودية بعد الطرد أو الترحيل يُعاقب عليها القانون أي وافد مهما كانت جنسيته، وذلك بالعقوبات التالية:

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