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عدن - ياسمين التهامي - أفضل 6 بنوك حسابات إدخار بعائد شهري في بالسعودية 1445

أفضل حسابات ادخار بعائد شهري بالسعودية هو واحد من الأسئلة التي يتم طرحها من العديد من العملاء في البنوك السعودية، حيث إن حسابات الادخار تساهم في الاحتفاظ بالأموال للمستقبل، لذلك توجد العديد من البنوك في الدولة التي تمكن العميل من الحصول على الخدمة بالإضافة إلى العديد من المزايا التي نتعرف عليها فيما يلي.

أفضل حسابات ادخار بعائد شهري بالسعودية

حساب التوفير موجود في كل البنوك وتستطيع السحب والايداع به، وتحصل في مقابل حفظ هذه الأموال في الحساب على أرباح شهرية من خلاله تختلف من مصرف لآخر، حيث توجد في المملكة العربية السعودية العديد من البنوك التي تقدم هذه الخدمة منها:

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1- حساب ادخار بنك الراجحي (حساب حصاد)

تقدم مؤسسة الراجحي المالية حساب ادخار بعوائد شهرية مميزة، وتصل العوائد المتوقعة إلى 3% سنويًا، على حسب قيمة المبلغ الذي يتم إيداعه ووقت الاستثمار ويسمى حساب حصاد، حيث يجب أن يكون للعميل حساب نشط ف البنك.

وحساب حصاد هو حساب ادخاري يعمل بصيغة المضاربة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإَضافة إلى العديد من المزايا التي تتمثل في الآتي:

2- حساب ادخار البنك العربي الوطني

استكمالا للحديث عن أفضل حسابات ادخار بعائد شهري بالسعودية، نجد أن البنك العربي الوطني من أفضل البنوك السعودية التي توفر حساب ادخار بعائد شهري، ولا يمكنك فتح الحساب إذا كان العميل لديه حساب جاري في البنك، ويتميز الحساب بالآتي:

3- حساب ادخار بنك البلاد

ما زلنا في حديثنا عن أفضل حسابات ادخار بعائد شهري بالسعودية، حيث نجد أن بنك البلاد من أفضل البنوك السعودية التي توفر حساب ادخار، كما أنه يوفر العديد من المزايا على الحساب والتي تتمثل في الآتي:

4- حساب ادخار بنك الرياض

يأتي بنك الرياض في قائمة أفضل البنوك السعودية التي توفر خدمة فتح حساب ادخار للعملاء، ويوفر الحصول على بطاقة الصراف عند فتح الحساب لتسهيل عمليات السحب والإيداع التي يمكن أن تتم على الحساب، بالإضافة إلى توفير المزايا التالية:

أشهر بنوك توفر حساب الادخار بعائد شهري في السعودية

أِشرنا في السابق إلى أفضل حسابات ادخار بعائد شهري بالسعودية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من البنوك الأخرى التي تقدم خدمة الحساب الادخاري ومنها:

1- حساب ادخار بنك ساب

بنك ساب من ضمن أشهر البنوك السعودية التي توفر فتح حساب ادخار للعملاء في السعودية بالمزايا التالية:

2- حساب ادخار البنك السعودي الفرنسي

يعمل البنك السعودي الفرنسي على تقديم خدم فتح حساب ادخار للعملاء بشرط ألا يقل المبلغ عن 5 آلاف ريال سعودي حتى تحصل على الأرباح التي يوفرها الحساب، كما أن الحساب يتوفر بالمزايا التالية:

3- حساب ادخار مصرف الإنماء

يوفر بنك الإنماء فتح حساب ادخار لعملائها، حيث يمكن فتح حساب الادخار بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، كما أنه يقدم العديد من المزايا على ذلك الحساب وهي:

4- حساب توفير بعائد شهري البنك الأهلي السعودي

قبل ختام الحديث عن أفضل حسابات ادخار بعائد شهري بالسعودية، أن البنك الأهلي التجاري من البنوك المميزة التي توفر حساب توفير بعائد شهري للاحتفاظ بالأموال والحصول على أرباح نتيجة لاستثمار هذه الأموال، والتي تتميز بالآتي:

يعتبر حساب الادخار في البنوك واحدة من الطرق التي يلجأ لها العديد من العملاء للاحتفاظ بالمال الشخصي للمستقبل، بالإضافة إلى السحب والإيداع حسب الرغبة وتقدمه العديد من البنوك.