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عدن - ياسمين التهامي - بمواصفات جبارة.. سعر سيات ليون موديل 2023 في السعودية أفضل سيارة في السوق!

وفي سوق السيارات السعودي، فإن استمرار ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة، بما في ذلك موديل سيات ليون موديل 2023 نتيجة لعدد من المشاكل التي تواجهها صناعة السيارات في العالم، مثل عدم استقرار سعر الدولار الأمريكي، فضلا عن عدم توفر العديد من قطع غيار السيارات التي تدخل الصناعة ط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار موديل السيارة الجديدة 2023 بشكل مبالغ فيه، ومن هنا سوف يعرض موقع أسواق الإخبارية سعر سيات ليون موديل 2023 المنتمي لفئة هاتشباك في السعودية وأبرز مواصفاتها. إعلانات مواصفات سيات ليون موديل 2023

سيات ليون هاتشباك لديها مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة والحماية، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر مضاد للسرقة مع منع الحركة، ووسائد هوائية، ومثبت السرعة وأحزمة الأمان، ونظام توزيع قوة الفراملEBD.

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سيات ليون موديل 2023

سيات ليون موديل 2023 المعروض في سوق السيارات السعودي مزود بمحرك 1400 سي سي مع شاحن توربيني، يتسارع من 0-100 كم / ساعة في 8.8 ثانية، وينقل الطاقة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي، ويتطلب 6.5 لتر من الوقود للتغلب على مسافة 100 كم / ساعة و 250 نيوتن/متر، ويحتوي على خزان وقود سعة 45 لترا ويطور قوة 150 حصان، مما يسمح لسيات ليون بتطوير أقصى سرعة 210 كم / ساعة. إعلانات

سيات ليون موديل 2023 سعر سيات ليون موديل 2023 في السعودية

الفئة الأولى من السيارة بقيمة 94 ألف ريال سعودي. الفئة الثانية بسعر 98 ألف ريال سعودي. الفئة الثالثة تصل الى سعر 103 ألف ريال سعودي.