اليمن.. مليشيا الحوثي تختطف العشرات من أبناء إب على خلفية مشاركتهم في احتفالات ثورة سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مطلعة، عن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية، لعشرات المواطنين في محافظة إب (وسط اليمن)، على خلفية مشاركتهم في احتفالات ثورة سبتمبر الخالدة.



وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن عناصر المليشيا لاحقت المحتفلين بذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة، في الشوارع والأحياء بمدينة إب وأريافها، مساء أمس الاثنين، وأطلقت الرصاص الحي لتفريقهم وشنت حملة واسعة في صفوفهم.



وأضافت أن مليشيا الحوثي اختطفت نحو أربعين شخصا في عدة بلدات بمحافظة إب، بمافي ذلك في مدينة إب ومديرية المشنة وبعدان، وبلدات أخرى، على خلفية مشاركتهم في احتفالات الذكرى، ونقلتهم إلى سجون المباحث والأمن السياسي.



وأشارت المصادر إلى أن من بين المختطفين أفراد من أسرة "عبدالمغني" كانوا يحتفلون في نقيل بعدان شرقي مدينة إب.



وكانت مليشيا الحوثي قد استبقت الفعالية بإصدار تعليمات لعقال الحارات بمنع أي تجمعات للسكان للاحتفاء بالمناسبة، وشددت من إجراءاتها الأمنية في المدينة إلا أنها فشلت في وقف الاحتفالات التي شهدتها عموم مديريات المحافظة بشكل متزامن.

