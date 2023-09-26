شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للوصفات التقليدية.. تطويل الشعر بالفازلين في وقت قياسي جدًا دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نقدم لكم عبر موقعنا طريقة تطويل الشعر بالفازلين في وقت قياسي دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الفازلين له قدرة كبيرة على زيادة نمو الشعر وترطيبه بشكل كبير، وهو من أهم الأشياء التي تجعل الإقبال عليه كبير من النساء والفتيات، حيث أن الشعر من أكثر الأشياء التي تتأثر بالتغيرات التي تجعله يضعف ويتقصف، ولأن الشعر تاج جمال المرأة فأنه لابد من البحث عن طرق العناية به.

تطويل الشعر بالفازلين يساعد الفازلين على زيادة طول الشعر وإعطاؤه المزيد من القوة واللمعان، ويكون ذلك عن طريق القيام بتدليك فروة الرأس والشعر بالفازلين مرة واحدة أسبوعيًا قبل النوم، مع استخدام غطاء بلاستيكي لتغطية الشعر أثناء النوم، وعند الاستيقاظ يتم غسل الشعر بالشامبو، وفي حالة كان الشعر دهني يتم إضافة القليل من صودا الخبز على الشامبو ليساعد عند غسله. يمكن الاستفادة من الفازلين على الشعر عن طريق القيام بتدليك الشعر بعد تمشيطه باستخدام المكواه أو البيبي ليس أو الاستشوار، وتلك الحركة تحمي الشعر من التلف الذي يلحقه نتيجة استخدام أدوات ذات حرارة عالية.

فوائد الفازلين للشعر تتعدد فوائد الفازلين للشعر ومن بينها :

ـ يساعد على تمشيط الشعر المتشابك وإعطاؤه النعومة والترطيب وزيادة الطول.

ـ يمكن استخدامه بدلًا من الماسكرا لزيادة طول الرموش وتحسين شكلها.

ـ يساعد الفازلين على علاج تقصف الشعر، وإنهاء أزمة التقصف على المدى البعيد.

ـ يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعان، نظرًا لاحتوائه على الزيوت التي تعمل على لمعان الشعر.

ـ يساعد على ترتيب شعر الحواجب عن طريق تمشيطها بفرشاة ماسكارا نظيفة..