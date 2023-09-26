شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي صارم لكل المقيمين في المملكة وغرامة 10 آلاف ريال لهذه المخالفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار سعودي صارم لكل المقيمين في المملكة وغرامة 10 آلاف ريال لهذه المخالفة

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن مخالفات جديدة تتراوح قيمتها بين 5,000 و10,000 ريال سعودي في بعض الحالات. وهذه الحالات تشمل:

القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث يمكن أن تعرضك لعقوبات صارمة.

اقراء ايضاً :

تجاوز السرعة المحددة على الطريق، حيث تعتبر هذه الممارسة خطيرة وتتضمن غرامات مرورية.

القيام بأعمال مرتبطة بالطرق بدون ترخيص رسمي، مما يمكن أن يتسبب في مشاكل قانونية.

استخدام لوحات غير مناسبة للسيارة التي تقودها، وفي هذه الحالة يمكن أن يتم مصادرة السيارة مع فرض غرامة.

عدم احترام مسارات الحيوانات على الطرق، وهذا يعرضك للمسائلة القانونية.