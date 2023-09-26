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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عروس تركية تتحول إلى جزار في ليلة زفافها وتقطع الخروف داخل محل لحوم 2023/09/26 الساعة 03:30 مساءً (جهينةيمن) وثق مقطع فيديو عروس تركية وهي تقوم بدور الجزار داخل محل لحوم في ليلة زفافها. وظهرت الفتاة التركية في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتمسك سكين وتقوم بتقطيع الخروف المعلق باحترافية عالية. وفي المقطع يظهر عريسها مرتديا بدلة زفافه ويساعدها في إمساك الخروف وينقل القطع التي تم قطعها من الخروف. https://t.co/3YqKXJsVXq اقراء ايضاً :

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