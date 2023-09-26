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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تُحذر جميع المقيمين من عدم الانتباه لهذا الشئ.. قد تكلفهم غرامة بـ 3000

يعد تصريح الإقامة هو المستند الرسمي الأول الذي يحمله المقيم لإثبات أن وجوده في البلد مُصرح به وبطريقة قانونية وشرعية، وعلى إثر نبّهت المديرية العامة للجوازات السعودية على جميع المقيمين ضرورة تقديم بلاغ فقدان تصريح الإقامة بمجرد العلم بفقدانه.

إذ أكدت الجوازات السعودية أن المقيم الذي يتعرّض إلى فقدان تصريح إقامته عليه الإسراع في تقديم بلاغ وذلك خلال 24 ساعة من وقت فقدانه، مشيرة إلى أنه في حال تم التأخير عن تلك المدة يتم فرض الغرامات التالية:

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