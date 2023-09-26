عدن - ياسمين التهامي - بدون حنة ولا صبغة.. وصفة سحرية للقضاء على الشيب نهائياً هترجعك عروسة تاني

2023/09/26 الساعة 05:15 مساءً (جهينةيمن)

الشعر الأبيض من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من السيدات، فقد يسبب لها الإحراج خاصة مع ظهوره في سن الشباب، وتفضل العديد من النساء الوصفات الطبيعية حيث تعتبر حل مثالي بدلا من استخدام الصبغات والمواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالشعر، وتعد وصفة الطماطم من الوصفات الفعالة التي تحمي من ظهور الشيب في الشعر مبكراً، ويعود ذلك إلى الفيتامينات والمعادن المتوفرة فيها، وتحفز نمو بصيلات الشعر، كما تساعد على إفراز الصبغة السوداء، كما أنها تعالج الشعر من التقصف والهيشان، ومن خلال ما يلي نوضح كيفية تحضير وصفة الطماطم للشعر الأبيض.

ولا صبغة… وصفة طبيعية سحرية للقضاء على الشيب نهائيا وبمكون مش هيجي في بالك

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المكونات

طريقة الاستخدام

فوائد الطماطم للشعر الأبيض