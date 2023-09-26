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عدن - ياسمين التهامي - في المملكة.. وافد من هذه الجنسية العربية يستولي على زوجة مواطن سعودي وطفله ويرفض إعادتهما إليه؟

نقلت صحيفة محلية” الوطن”، عن مواطن سعودي في العاصمة الرياض ، تفاصيل حادثة صادمة، تمثلت باسيتلاء شخص آخر على زوجته وابنه، ورفضه إعادتهما إليه. وبحسب صحيفة “الوطن” فإن المواطن وجيد محمد علي ثابت أحد قاطني اشتكى قيام شخص باختطاف طفله إلى جهة غير معلومة بحجة أنه ولده اقراء ايضاً : وقال وجيد في معرض شكواه للصحيفة إن زوجته هربت من منزله الكائن في شارع المسجد القديم بمنطقة الرياض – بمعية طفله محمد في نهاية عام 2022 بينما بحث عنها ليتضح لاحقًا أنها اتجهت صوب مصر. وأوضح وجيد أنه كثف التواصل مع بعض الأقرباء في مصر حتى اتضح أن زوجته ذهبت إلى مصر للقاء شخص هناك وعقب لقائهما ظل يرافقها في مصر لمدة ثلاث سنوات حد قوله. وبين وجيد أنه وبعد اتضاح حقيقة هروب زوجته إلى مصر رفع دعوى مباشرةً إلى محكمة الاحوال الشخصية حول الحقوق الزوجية واستعادة طفله محمد ولكن دون فائدة تُذكر. وأشار وجيد إلى أنه وصل مؤخرًا إلى اتفاق أسري عقب عدم فصل محكمة الاحوال في القضية قضى باستعادة طفله محمد عقب ثلاثة أعوام من غيابه. وأكد وجيد أنه وعقب الاتفاق الأسري عاد إليه طفله محمد سالمًا معافى ليتفاجأ بعد عدة أشهر بقيام الشخص الذي التقته زوجته في مصر باختطاف طفله محمد مدعيًا أنه طفله..مبينًا أنه بحث عن طفله محمد في أكثر من مكان ولكنه لم يستطع العثور عليه بعد.

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