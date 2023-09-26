تعز.. حفل كرنفالي وخطابي بمناسبة العيد الوطني الـ61 بحضور شعبي كبير

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، حفلا خطابيا وكرنفاليا بمناسبة العيد الوطني الـ 61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة بحضور رسمي وشعبي كبير.



جاء ذلك بحضور قيادة السلطة المحلية ووزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات وأعضاء السلطة القضائية وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية.



وتخلل الحفل عروضا احتفائية للمديريات وعدد من المدارس والجامعات التي رددت الاناشيد الوطني ورفعت العلم الجمهوري.





واعتبر وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي أن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر يعد احتفاء بسقوط الإمامة والرجعية والتخلف و الانتصار على معتقدات الخرافة والعبودية والاستبداد.



وقال المخلافي إن ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن وللشعب هويته وكرامته وحريته، ومكانته وحضوره الأصيل المتجذر في عمق التاريخ والحضارة و أشرقت معه شمس الجمهورية والدولة المدنية".



وأكد بهذه المناسبة العظيمة على استمرار مواجهة الانقلاب الحوثي وأن المعركة مع هذه السلالة الإمامية معركة متعددة ومفتوحة، على مختلف الجوانب لا تنحصر على الجانب العسكري فحسب، بل أيضا على جانب فكري وديني وسياسي وتاريخي ومجتمعي و معركة مصيرية ووجودية وأهمية التلاحم لاستكمال معركة التحرير وهزيمة المليشيات الحوثية .

