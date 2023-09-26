في تحدٍ للمليشيا الحوثية.. مظاهرات حاشدة بمناسبة العيد الوطني في محافظتي إب والحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد الآلاف من المواطنين، الثلاثاء، في مظاهرات جديدة في محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب) احتفالا بالذكرى الحادية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.



وقالت مصادر محلية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الآلاف خرجوا في مظاهرات جديدة في عدد من شوارع مدينة إب ومديريات المحافظة الأكثر تحركا ومناهضة للحوثي.



وجاب الآلاف الشوارع بالسيارات والدراجات النارية ومشاة رافعين الأعلام الوطنية مع ترديد الأغاني الوطنية ردا على جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية تدنيس العلم الجمهوري ليلة أمس.



وأظهرت المقاطع المصورة مرور الآلاف في مدينة إب رافعين الأعلام الجمهورية ويرددون الهتافات الوطنية، متحدين الأطقم الحوثية التي انتشرت في الشوارع لإرهابهم.



وفي

الساحلية نظم السكان مظاهرة شعبية كبيرة رفعوا فيها أعلام الجمهورية ردا على جرائم حوثية دنست العلم الجمهوري.وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن السكان نظموا مسيرات عبر السيارات ورفعوا فيها الأعلام الجمهورية ردا على الجرائم الحوثية الليلة الماضية بحق العلم الجمهوري.وشهدت معظم المحافظات الليلة الماضية عشرات التظاهرات والاحتفالات المؤيدة للجمهورية المناهضة للإمامة والحوثي قبل يوم واحد من أضخم فعالية حوثية.وكانت مليشيا الحوثي قد خطفت قرابة 50 شابا ليلة أمس من بينهم أحفاد الشهيد علي عبدالمغني في مديرية السدة بمحافظة إب، كما خطفت العشرات في صنعاء ومزقت الأعلام الوطنية، ودنستها تحت أقدامها، ما أثار ردة فعل واسعة ضد المليشيا.