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عدن - ياسمين التهامي - ياسمين صبري تًفاجئ الجميع وتكشف عن رأيها في كيم كارداشيان وترد على تشبيهها بجورجينا

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن رأيها الشخصي في النجمة العالمية كيم كارداشيان، معتبرة إياها نموذجًا سيئًا.

وقد أبدت ياسمين صبري رأيها في حلقة برنامج “الحكاية” المذاع على قناة إم بي سي مصر، حيث قالت: “كيم كارداشيان تعتبر من السيدات العاملات، والمفارقة أننا نتساءل دائماً عن ما هي مجال عملها بينما تمتلك ثروة تقدر بـ 2 مليار دولار”.

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وأضافت ياسمين صبري: “هي السيدة التي تحدد وتسلط الضوء على معايير الجمال في العالم من خلال ما تفعله، وتعد هي المعيار والميزان في عالم الموضة والجمال”.

وأوضحت أنها تعترف بأن كيم كارداشيان استغلت مشاكلها الشخصية بشكل جيد، حيث استطاعت تحويل التراب إلى ذهب، لكنها أكدت أن هذا ليس نموذجًا صحيًا، وأنه من الممكن تحقيق الثروة بشكل آخر.

وبخصوص الأقوال التي تتحدث عن تقليدها لستايل جورجينا، صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، أجابت ياسمين صبري: “ربما تكون هناك بعض الشبهات بسبب تفضيلنا لنفس الألوان، ولكن المشكلة تكمن في أننا كعرب نكرم الغرب ونصف الشرق في المرتبة الثانية”.

كما أكدت ياسمين صبري أنها لا تقلد أحدًا من الشخصيات الشهيرة، مشددة على أنها تفضل أن تكون نفسها، وعلقت قائلة: “أنا من الأشخاص الذين إذا قمت بتغيير أي شيء في شخصيتي، فسأكون أسوأ من الأول”.