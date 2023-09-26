شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري الأبطال

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة قبل مواجهة سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا. اقراء ايضاً : واشتكى كهربا من آلام في العضلة الضامة تهدد مشاركته أمام سان جورج الجمعة. ويقيم الجهاز الطبي حالة اللاعب في مران الغد لتحديد موقفه بشكل كامل من التدريبات الجماعية ولقاء سان جورج. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، يوم الجمعه المقبل في الإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة على أن تقام مباراة علي ستاد القاهرة الدولي.

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