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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للغازت و آلامها 3 مشروبات تُخلصك من غازات المعدة وتقلصاتها فوراً

الآلام التى تصيب المعدة والتقلصات والشعور بالغازات، أصبحت أحد أشهر الشكاوى الشائعة، فالألم الناتج عنها يسبب إزعاجًا شديدًا لصاحبه وتقلب مزاجى واضطراب فى الاخراج سواء بالإمساك أو بالإسهال.

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فى تقرير نشر بموقع المركز الصحى الجامعى health.unl.edu أوضح أن أعراض اضطراب الجهاز الهضمى تتمثل فى عسر الهضم والغازات والانتفاخات، والإسهال أو الإمساك، مع حرقة المعدة.

وهناك مشروبات صحية تساعد وبشدة على التخلص من تقلصات المعدة واضطراباتها، فهو يحتوى على مضادات للالتهابات والميكروبات ومضاد للأكسدة، فضلاً عن أن بها خصائص للتخدير والتخلص من التلبك والألم بالمعدة والبطن.

إذا تناولت الزنجبيل مع الليمون فأنت تحصل على مشروب دافئ رائع للصحة والجسم، وخاصة المعدة والأمعاء فهو يهدئ من التقلصات والاضطرابات والآلام والغازات أيضًا.

المشروبات الغازية التى لا تحتوى على كافيين وجد أن هذه النوعيات من المياه الغازية تقلل الشعور بالتقلصات وآلام المعدة ومشكلات الهضم، ولا تلجأ إلى تلك التى تحتوى على الكافيين لأنها تتسبب فى زيادة التقلصات وآلام المعدة واضطراباتها.

مشروبات عشبية دافئة تساعد دون شك على تهدئة المعدة، والتخلص من الغازات رويدًا وتقليل حدة التقلصات، إذا ما داومت عليها والتزمت بها.