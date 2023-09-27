شكرا لقرائتكم خبر عن القرنفل والفازلين للوجه يعيدك الى الشباب حتى وان تجاوز عمرك الـ50 ويجعلك ملكة جمال(طريقة التحضير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القرنفل والفازلين للوجه يعيدك الى الشباب حتى وان تجاوز عمرك الـ50 ويجعلك ملكة جمال(طريقة التحضير)

نقدم لك سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل كمبيض للبشرة، تعمل على تفتيحها وتوحيد لونها، بما يساعدك في التمتع ببشرة صافية نقية ناعمة الملمس، وتعتمد تلك الوصفات بشكل رئيسي على استخدام كريم الفازلين والقرنفل، والتي تساهم في إزالة خلايا الجلد الميتة، واستبدالها بخلايا جديدة، بما يمنح البشرة مظهراً صحياً مفعماً بالحيوية والنضارة.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الوجه

المكونات

اقراء ايضاً :

ملعقتان صغيرتان من كريم الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل.

ملعقتان صغيرتان من البن المطحون.

طريقة التحضير

قومي بإذابة كريم الفازلين من خلال وضعه في إناء واحد مناسب الحجم في الميكروويف، حتى يصبح قوامه سائلاً.



أضيفي بودرة القرنفل إلى الفازلين المذاب، وقومي بخلطهما معاً، حتى يتجانسا جيداً.

ثم أضيفي مسحوق البن إلى خليط الفازلين والقرنفل، مع مزجهم بشكل جيد.

ثم أضيفي عصير الليمون إلى المكونات السابقة، مع التقليب المستمر، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

نترك الخليط يتراوح لمدة 15 دقيقة، قبل البدء باستخدامه.

ابدئي بتوزيع الماسك الناتج على بشرتك، واتركيه لمدة ثلث ساعة.

وأخيراً قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح الأماكن الداكنة

المكونات

4 ملاعق صغيرة من الفازلين.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

4 ملاعق من النشا.

5 ملاعق من ماء الورد.

3 ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بإذابة مقدار الفازلين من خلال وضعه في حمام مائي، حتى يذوب تماماً.

ثم اخلطي جميع المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

امزجي جميع المكونات جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب أو الماء والصابون.

ثم قومي بتوزيع الماسك على المناطق التي تعاني من الاسمرار، مع تدليكها بحركات دائرية لطيفة.

ثم اتركي الماسك على بشرتك لمدة ساعتين.

وأخيراً قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم رطبيها باستخدام نوع سيروك أو كريم مناسب لنوع بشرتك.

ثم قومي بتكرار الوصفة السابقة مرتين كل أسبوع، وستلاحظين حصولك على بشرة بيضاء ناعمة وموردة.

هناك وصفة أخرى لتبيض البشرة، نحتاج الى ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من النشا وربع كوب من ماء الورد، نخلط جميع المكونات السابقة جيدا ثم نوزع الخليط على الوجه بعد تنظيفه، كما تم التوضيح في الوصفة الأولى، نترك الخليط على البشرة حتى يجف تماما، وبعد ذلك نزيله بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد، وهذه الوصفة تكرر مرتين أيضا في الأسبوع.

كما أن الخميرة تعمل علي تجديد خلايا البشرة وبالتالي إبقاء النضارة والشباب في البشرة لفترة أطول، وذلك بسبب احتواء الخميرة على فيتامين ب٢، فيمكنك استعمال وصفة الخميرة والنشا أو استعمال وصفة الفازلين والقرنفل في تبيض البشرة وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة

يمكن استخدام كريم نيفيا والقهوة لتفتيح البشرة بطريقة آخرى، نحتاج في هذه الطريقة إلى ما يلي:

ربع كوب من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من تفل القهوة.

عصير ليمونة صغيرة.

حيث يتم وضع الخليط على البشرة، ثم يتم فركها بحركات دائرية لمدة خمس دقائق، وبعد عشر دقائق نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد.

تبيض البشرة بكريم النشا من أول استعمال

ويمكن استخدامه عن طريق وضع ثلاث ملاعق كبيرة من النشا في علبة نظيفة، ثم نضيف للنشا ربع كوب من زيت جوز الهند، نغطي العلبة بإحكام ثم نقوم بهزها بقوة حتى يتجاتس النشا وزيت جوز الهند، نفتح العلبة ثم نضيف ملعقة كبيرة من العسل ونخلط جيدا، نوزع الخليط على الشعر بالكامل ثم نغطيه.