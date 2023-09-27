حضرموت.. المنطقة الأولى تنظم عرضًا عسكريًا مهيبًا بمناسبة ذكرى ثورة الـ 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا بحضور شهدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى، الثلاثاء، عرضا عسكريا احتفاء بعيد الـ 26 سبتمبر والثورات المجيدة 14 أكتوبر و30 نوفمبر.

وفي الحفل الذي حضره قائد المنطقة قائد اللواء 37مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، أكد رئيس أركان المنطقة العميد الركن عامر عبدالله بن حطيان في كلمته التي القاها نيابة عن قيادة المنطقة أن هذا اليوم المجيد سيضل رمز إكبار وشموخ لشهداء سبتمبر واكتوبر ونوفمبر الأبرار في جميع الجبهات الذين يرون بدمائهم الطاهرة والزكية ثراء الوطن للوقوف في وجه الكهنوت والامامة القديمة والحديثة.

وتطرق حطبان في كلمته إلى الجهود التي تبذلها المنطقة في سبيل حفظ الامن ومكافحة الإرهاب والتهريب والتي قدم خلالها ابطال المنطقة كوكبة من الشهداء والجرحى في سبيل الله والوطن واستقراره وحماية ترابه وفي ظل دعم قيادتنا ومساندة إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

وجدد العميد حطيان وقوف قيادة وضباط وصف وجنود قيادة المنطقة خلف القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن رشاد محمد العليمي واستعداده لتنفيذ كل ما يتخذ من قرارات للحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وبناء اليمن الجديد الذي يتسع لكل ابنائه.

وخلال كلمة السلطة أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري إلى أن احتفالنا هذا يأتي ووطننا يعيش فيها نقطة تحول صعبة ، متطلعين بإذن الله ان تكون مرحلة استقرار دائم للوطن عامة والعودة الى اهداف الثورة والتنمية وتحقيق العدالة وبناء جيش وطني قوي.

وأكد أن المرحلة القادمة ستنهض بأذن الله بسواعد رجالها وبمساند اشقائنا في التحالف العربي .

وثمن العامري الجهود التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سبيل تثبيت الامن والاستقرار في مناطق انتشار المنطقة بالوادي والصحراء مثمنا صمودهم في سبيل مكافحة الإرهاب والتهريب.