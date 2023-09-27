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إب.. مليشيا الحوثي ترسل بلاطجتها على أطقم عسكرية لإنهاء التظاهرات (فيديو)

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المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة إب، إن مليشيا الحوثي أرسلت عناصرها المسلحة وبلاطجتها لإنهاء المظاهرات في المحافظة.

ونشر

على مواقع التواصل صورًا لبلاطجة حوثيين يرتدون الزي العسكري لإنهاء التظاهرات في شارع الدائري بمدينة إب.

بلاطجة حوثيين يعتدون على المتظاهرين بتكسير زجاج السيارات وينتشرون بكثافة في شارع الدائري.

وقالت المصادر، إن البلاطجة الحوثيين والمسلحين اعتدوا على بعض السيارات أمام مركز ظمران التجاري، وجوار مستشفى الكندي.

وكانت مليشيا الحوثي قد خطفت أمس عشرات الشباب وقادتهم إلى سجون البحث الجنائي من بينهم شباب من أسرة علي عبدالمغني أحد أبرز مفجري ثورة سبتمبر.

كما أرسلت مليشيا الحوثي بلاطجتها في صنعاء من السبعين إلى التظاهرات جواره بالعصي والهروات وشعارات الصرخة لكنهم تراجعوا أمام كثافة الحشود.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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