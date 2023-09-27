إب.. مليشيا الحوثي ترسل بلاطجتها على أطقم عسكرية لإنهاء التظاهرات (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة إب، إن مليشيا الحوثي أرسلت عناصرها المسلحة وبلاطجتها لإنهاء المظاهرات في المحافظة.

ونشر جن جنون الحوثيين

اخرجوا الان مسلحيهم للاعت.اء على المواطنين المختفلين بسبتمبرالمجيد

تكسير لبعض السيارات امام مركز ظمران في الدائري وايضا جوار مستشفى الكندي ... pic.twitter.com/W6OGOo33AZ — ابراهيم عسقين (@IbrahimAsqin) September 26, 2023 على مواقع التواصل صورًا لبلاطجة حوثيين يرتدون الزي العسكري لإنهاء التظاهرات في شارع الدائري بمدينة إب.

لن ترى الدنيا على ارضي وصيا ... pic.twitter.com/Yu0EZReNQu — ابراهيم عسقين (@IbrahimAsqin) September 26, 2023 بلاطجة حوثيين يعتدون على المتظاهرين بتكسير زجاج السيارات وينتشرون بكثافة في شارع الدائري.

وقالت المصادر، إن البلاطجة الحوثيين والمسلحين اعتدوا على بعض السيارات أمام مركز ظمران التجاري، وجوار مستشفى الكندي.

وكانت مليشيا الحوثي قد خطفت أمس عشرات الشباب وقادتهم إلى سجون البحث الجنائي من بينهم شباب من أسرة علي عبدالمغني أحد أبرز مفجري ثورة سبتمبر.

كما أرسلت مليشيا الحوثي بلاطجتها في صنعاء من السبعين إلى التظاهرات جواره بالعصي والهروات وشعارات الصرخة لكنهم تراجعوا أمام كثافة الحشود.