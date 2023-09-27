السفارة اليمنية في تركيا تنظم حفلا خطابيًا بمناسبة العيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت سفارة الجمهورية اليمنية في تركيا حفلاً خطابياً، بحضور أبناء الجالية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى تركيا، بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الواحد والستين لثورة 26 سبتمبر.

وفي كلمة له، قال سفير اليمن لدى أنقرة محمد صالح طريق، "إن احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية في ظل ظروف صعبة تعيشها بلادنا نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها".

وأكد طريق "أن الشعب اليمني الذي انتفض في وجه الإمامة سيقف خلف شرعيته الدستورية حتى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني".

وأشار إلى "أنه نتيجة للانقلاب الحوثي أصبحت أجيال ما بعد الثورة تشعر بعظمة تلك التضحيات التي قدمت قوافل من الشهداء الذين سجلوا بيقينهم الثوري أحرفا ناصعة من نور تؤكد لنا وتذكرنا بان عجلة التاريخ لا يمكن ان تعود ابدًا الى الوراء".

وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات التي تعكس الموروث الثقافي اليمني وعظمة هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

واحتفلت عدد من سفارات اليمن بالخارج والجاليات اليمنية بالعيد الوطني الواحد والستين الثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.