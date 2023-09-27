شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور.. فكرة جهنمية بس من الأخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور.. فكرة جهنمية بس من الأخر

انتشر منذ فترة برامج عديدة خاصة بفتح شبكات الواي فاي ولكن الكثير من هذه البرامج غير مضمون، وأحياناً تكون مجرد اسم فقط ولا تقوم بفتح أي شبكة والبعض منها يكون عبارة عن فيروسات تتلف وتؤذي جهازك وتهكره، ولكن خلال مقالنا سنتعرف على طرق سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور، باستخدام الأرقام السرية وبشكل مجاني. د

طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور لكي تتمكن من فتح أي شبكة واي فاي بسهولة وبالمجان وبدون استخدام أي تطبيقات، لابد من أن يكون معك رقم سري لفتح الشبكة به، هذا الرقم يساعدك على فتح شبكة الواي فاي بطريقة مجانية، فهذا الرقم السري يساعدك أيضاً فى فتح شبكة الواي فاي الخاصة بك إذا نسيت كلمة السر، وسوف نوضح الرقم السري وكل ذلك بالتفصيل في الفقرة القادمة.

اقراء ايضاً :

خطوات فتح شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة السر شبكات الواي فاي للوصول إليها وفتحها على الهاتف المحمول، إليك طريقة سحرية لفتح اي شبكة واي فاي بدون استخدام كلمة المرور،فعليك اتباع مجموعة من الخطوات لتتمكن من فتح الشبكة من أي جهاز محمول، وهذه الخطوات هي:

أولا قم بالذهاب إلى إعدادات الهاتف وافتح شبكة الواي فاي. وبعد فتح شبكة الواي فاي ستظهر أمامك مجموعة من الشبكات القريبة منك، فقم باختيار أفضل شبكة وأقرب شبكة إليك. وبعد اختيارك لشبكة من الشبكات قم بالاحتفاظ باسم هذه الشبكة. وبعدها قم بالضغط على كلمة “إضافة شبكة واي فاي جديدة” وقم بكتابة اسم الشبكة التي قمت بحفظها. وبعدها سيطلب منك كالمعتاد إدخال كلمة المرور، فقم بكتابة كلمة “ADMIN ” . ومن قائمة الإعدادات IP قم باختيار كلمة “ثابت”. وبعدها سوف يظهر أمامك عنوان IP، فقم أنت بكتابة هذا الرقم 192.168.1.5. وأخيراً قم بالضغط على كلمة اتصال سيتم الاتصال بشبكة الواي فاي الذي تريدها. ؤ