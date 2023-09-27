شكرا لقرائتكم خبر عن مصاصة للرضع من الذهب بسعر 1550 ريال سعودي تثير جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصاصة للرضع من الذهب بسعر 1550 ريال سعودي تثير جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة

تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة لحساب Golden Dose تكشف عن وجود مصاصة مذهبة للأطفال بسعر مرتفع قدره 1550ريال. تسببت هذه التغريدة في حالة من الجدل والانتقادات المتبادلة بين المستخدمين.

التغريدة لم تقدم تفاصيل دقيقة حول المصاصة المذهبة، ولكن ارتفاع سعرها الباهظ جعل البعض يشكك في مشروعيتها ويتساءل عن أسباب هذا السعر المرتفع. في حين قد يرونها بعض الأشخاص كقطعة فنية فريدة أو تحفة للأطفال، قد يعتبرها آخرون استغلالاً للطفولة واستهدافًا للأسر ذوي الدخول المرتفعة.

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استمر انتشار هذه التغريدة في إثارة الجدل وتفاعل المستخدمين، حيث يعبر البعض عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والتسويق للمنتجات بأسعار غير معقولة، بينما يدافع آخرون عن حرية التجارة وحق الشركات في تحديد الأسعار.

من المتوقع أن تستمر هذه القضية في توليف المزيد من التعليقات والمناقشات حول القيمة والتسعير في سوق المنتجات ذات الطابع الفني والترفيهي الموجهة للأطفال.