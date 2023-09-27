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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون وعي .. يؤدي للوفاة!

سم قاتل طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندرى وبه سم قاتل يؤدي للوفاة، هناك الكثير من الأمور الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الناس أثناء الطعام والشراب مما يضر بالصحة ويعرضها للخطر وقد قامت رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية الدكتورة شيرين علي زكي بالتحذير من تلك العادات التي يقوم بها الكثير من الناس وتعرض حياة الشخص للخطر والإصابة بالأمراض وهو ما يخص التخلص من سوس الأرز بطرق خاطئة ومدمرة للصحة. يتم رش المبيدات الحشرية كما يقال المخصصة للبقوليات لتقيها من الحشرات وهو ما يتسبب بتسمم الأطعمة وتسبب أمراض كثيرة حيث يتم وضع المبيدات الزيتية وهي التي لا يمكن التخلص منها حتى بغلي البقوليات في الماء، أيضًا في القرى الريفية شائع بينهم استخدام الغلة والتي هي مكونة من مركبات فوسفيد الأمونيوم الذي يكاد يكون بمثابة السم الذي ينتشر بسرعة في جسم المراهق أو الطفل وسرعان ما يقضي على حياته. اقراء ايضاً : الطرق الصحيحة للتخلص من سوس البقوليات يتم استخدام طرق طبيعية للقضاء على الحشرات في البقوليات مثل وضع النعناع الطازج في وسط كمية كبيرة من البقوليات أو رش حبوب الفلفل الأسود، كما يمكن غسل الأرز وتصفيته ووضعه في القماش ومعه الملح وفصوص الثوم، يمكن أيضًا وضع الأرز في الفريزر ما يعمل على قتل الجراثيم بسبب تغيير درجة الحرارة، وضع صرة من البيكنج باودر أو الكركم أو الفلفل الحار المطحون مع الأرز للقضاء على الحشرات أو القليل من حبات الليمون الاسود.

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