شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجيم سريع وصحي لحرق الدهون والتخسيس بسرعة.. ستفقدون 7 كيلو في الأسبوع إن إتبعتموه بشكل صحيح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتاج الكثير من الناس إلى رجيم سريع للتخسيس وحرق الدهون بدون حرمان، ذلك لأن مشكلة السمنة وزيادة الوزن تسبب الإحراج وقلة الثقة بالنفس لدى المصابين بها، مما يولد لديهم شعور ملح بالرغبة في إنقاص الوزن وحرق دهون البطن والأرداف التي تعطي مظهراً غير مرغوب فيه، وعلى الرغم من تلك الرغبة الملحة، فإن الكثيرون يفشلون في إنقاص أوزانهم بسبب إتباع أنظمة رجيم غير مناسبة لهم، أو تنفيذ الأنظمة الغذائية بشكل خاطئ يجعلها لا تؤتي ثمارها، السطور القادمة نوضح لكم من خلالها أفضل وأسهر وأسرع رجيم يمكنكم إتباعه لإنقاص الوزن 7 كيلو في أسبوع واحد فقط.

رجيم سريع بالطبع يسعى كل شخص لديه زيادة في الوزن إلى إتباع رجيم سريع يجعله يحرق الدهون ويساعده على التخسيس في زمن قصير، خاصةً إذا كان الشخص مدعو إلى مناسبة عائلية في وقت قريب ويريد أن يبدو فيها بمظهر جذاب بعيد عن زيادة الوزن، وهذا يجعل الشخص في صراع مع الزمن ويجعله أيضاً يرتكب العديد من الأخطاء بسبب تسرعه ورغبته في فقد الوزن بسرعة، لكننا نقدم لكم الرجيم الصحي السريع الذي إن إتبعتموه بشكل صحيح ستفقدون الوزن في غضون أسبوع، وستشاهدون نتائج مرضية جداً.

رجيم صحي هذا النظام سيساعدك في فقد من 2 إلى 3 كيلو جرام اسبوعيا و لتجنب الترهلات يفضل القيام ببعض الأنشطة الرياضية أو رقصة الزومبا أو المشي لمدة نصف ساعة يوميا . الإفطار اليومي : ربع رغيف عيش بلدي أو رغيف سن +بيضة مسلوقة أو شريحة جبنة (رومي أو فلامنك أو شيدر أو قريش) + 2 ملعقة فول بدون زيت أو كوب زبادي.

الغداء اليومي : شريحة لحم أحمر أو واحدة سمك مشوي أو ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة، ربع رغيف عيش بلدي أو رغيف عيش سن، خضار مسلوق بشوربة منزوعة الدسم، طبق سلطة خضار، ثمرة فاكهة واحدة.

العشاء اليومي : ربع رغيف عيش بلدي أو رغيف سن أو واحدة توست سن + ثمرة فاكهة، طبق سلطة خضار بدون زيت، بيضة مسلوقة، واحدة زبادي أو شريحة جبنة رومي..