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عدن - ياسمين التهامي - مش هتصدقي الفازلين هيعمل ايه لبشرتك من دهنة واحدة هتحسي بالفرق بياض خرافي وطبيعي

نجد ان الفازلين هو من أكثر العناصر الطبيعية استخدام حيث يكثر استخدامات الفازلين للبشرة لأنه يعمل كمرطب طبيعي وقوي لنعومة الجلد والتخلص من بعض مشكلات البشرة، كما يمكن استخدام الفازلين في العديد الخلطات الطبيعية باستخدام المكونات المتنوعة مثل الليمون واضافة العسل والنشا والمكونات الأخرى لتحضير خلطة الفازلين لتبييض الوجه والرقبة بطريقة فعالة. خلطة الفازلين لتبييض الوجه خلطة الفازلين والليمون اقراء ايضاً : المقادير طريقة الاستخدام خلطة الفازلين والنشا المقادير طريقة الاستخدام خلطة الفازلين والنشا وماء الورد المقادير طريقة الاستخدام وفي الختام نكون قد قدمنا الي حضراتكم في ذلك المقال خلطة الفازلين فى تبييض الوجه و قدمنا اليكم استخدام بعض الخلطات الطبيعية المفيدة للبشرة واضافة المكونات البسيطة والغير مكلفة وبأبسط الطرق نستطيع تبيض الوجه واعادة نضارتها.

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