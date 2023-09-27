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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للبوتوكس.. وصفة ورق الغار لإزالة التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة بسرعة البرق

تعود ورق الغار على البشرة بالعديد من الجوانب الإيجابية فلا يقتصر دورها على العناية بالبشرة بل يمكن استخدامها في الحفاظ على جمال المرأة أيضا.

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فعلى سبيل المثال يعتقد أن ورق الغار يقوم بمكافحة حب الشباب وتهدئة الالتهابات كما أنه يمكن استخدام الزيت المستخرج منه في ترطيب البشرة.

ـ ورق الغار لشد التجاعيد:

قومي بمزج ملعقة كبيرة من مسحوق ورق الغار مع ملعقة من بودرة الحليب وملعقة من العسل.

ثم قومي بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

بعدها ضعي الخليط على وجهك بشكل متساو واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

ثم وبعد انتهاء الوقت قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ وجففه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

من أجل الحصول على أفضل النتائج قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

سوف تلاحظين بأن بشرتك ستبدو مشدودة وخالية من التجاعيد وناعمة كالحرير.

*ماسك ترطيب البشرة بورق الغار:

أولا قومي بغلي بعض أوراق الغار في وعاء به ماء حتى يتكون بخار.

ثم بعد ذلك قومي بتغطية وجهك بمنشفة وعرضيه للبخار المنبعث من الوعاء.

من الأفضل أن تبقي وجهك على بعد مسافة آمنة من الوعاء لتجنب الحرارة الزائدة.

ثم اتركي وجهك تستمتع بالبخار لمدة تقريبا 10 دقائق.

إن هذا الوقت يكفي لتفتيح المسام وتنقية البشرة.

بعد هذه الخطوة يمكنك أن تقومي بتطبيق خطوة مهمة جدا للعناية بالبشرة.

استخدمي قطعة من القطن ومرريها بلطف على وجهك كأنك تقومين بتدليكه.