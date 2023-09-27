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عدن - ياسمين التهامي - الطريقة العبقرية والحل النهائى المضمون للتخلص من النمل والصراصير والبق وجميع الحشرات والزواحف نهائيا فى دقيقة واحدة

الحل النهائى المضمون للتخلص من النمل والصراصير

يمكنك التخلص من النمل والقضاء عليه نهائيا بشراء احد عبوات الرش الكيماوية التي تباع فيها الأسواق وهي طريقة فعالة في التخلص من النمل نهائيا ولكن لها بعض الأضرار على صحة الإنسان وجهازه التنفسي إذا قام باستنشاق هذه الكيماويات لأنها مواد سامة، كما أن أسعارها تكون مرتفعة مقارنة بالطرق الأخرى.

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الطريقة الثانية استخدام المواد الطبيعية في التخلص من النمل

يمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية المتوفرة في كل منزل للتخلص من النمل وهي طريقة سهلة وبسيطة وفعالة في القضاء على النمل ومنها:

استخدام الخل

وذلك عن طريق مزج كميات متساوية من الخل والماء معا في زجاجة رش وقومي برش الأماكن التي يتواجد بها النمل لتجدي النمل يبتعد عن هذه الأماكن لأن النمل ينفر من رائحة الخل.

استخدام زيت النعناع

يمكنك استخدام زيت النعناع للتخلص من النمل عن طريق في وضع قطعه من القطن في زيت النعناع ووضعها في الأماكن التي يتواجد بها النمل أو مسح أماكن النمل بقطعة القطن المنقوعة في زيت النعناع ولن تجدي نمل في تلك الأماكن مرة أخرى

استخدام الفلفل الحار

وذلك عن طريق مسج بودرة الفلفل الحار او بودرة الفلفل الأسود مع الماء ووضعها في زجاجة الرش ورش أماكن تواجد النمل في المنزل وخارج المنزل أيضا حتى تتجنبي دخول النمل مرة أخرى الى المنزل.

كما يمكنك تجنب دخول النمل إلى المنزل باتخاذ بعض الاحتياطات كالتخلص أول بأول من بقايا وفتات أي طعام، والعمل على سد أصغر الشقوق والفتحات في الأرض والحائط.