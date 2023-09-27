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عدن - ياسمين التهامي - ورق الغار أقوى بملايين المرات من البوتوكس يزيل التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة .. إليك الطريقة السحرية!

ورق الغار أو ما يطلق عليه المغاربة ورق سيدنا موسى يعتبر واحدا من الأوراق المستخدمة في الطعام والطب في المغرب يتم قطف ورق الغار خلال فصل الخريف من أشجار خضراء لا تنمو ثمار ورغم عدم توفرها على ثمار تتميز هذه الأشجار بأوراقها السحرية والتي تحمل فوائد صحية عديدة، تعد ورقة الغار مفيدة في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض وذلك لعدة أسباب فمن بين فوائدها العديدة يمكن استخدامها في العناية بالبشرة أيضا ورق الغار له تأثيرات إيجابية على البشرة ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات والمستحضرات التجميلية.

تتميز فوائد ورق الغار على البشرة بالعديد من الجوانب الإيجابية فلا يقتصر دورها على العناية بالبشرة بل يمكن استخدامها في الحفاظ على جمال المرأة أيضا فعلى سبيل المثال يعتقد أن ورق الغار يقوم بمكافحة حب الشباب وتهدئة الالتهابات كما أنه يمكن استخدام الزيت المستخرج منه في ترطيب البشرة.

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ورق الغار لشد التجاعيد

يمكنك تحضير القناع الطبيعي للبشرة الخالي من التجاعيد والمشدودة بهذه الطريقة:

ماسك ترطيب البشرة بورق الغار

يمكنك تحضير خليط بسيط للعناية بالبشرة باستخدام أوراق الغار بهذه الطريقة:

باستخدام هذا الخليط البسيط، ستلاحظين تحسنا في بشرتك وستحصلين على بشرة ناعمة ورطبة لا تنسي أن تكرري هذه العملية بانتظام للحفاظ على صحة وجمال بشرتك.

ورق الغار أو ما يطلق عليه المغاربة ورق سيدنا موسى يعتبر واحدا من الأوراق المستخدمة في الطعام والطب في المغرب يتم قطف ورق الغار خلال فصل الخريف من أشجار خضراء لا تنمو ثمار ورغم عدم توفرها على ثمار تتميز هذه الأشجار بأوراقها السحرية والتي تحمل فوائد صحية عديدة، تعد ورقة الغار مفيدة في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض وذلك لعدة أسباب فمن بين فوائدها العديدة يمكن استخدامها في العناية بالبشرة أيضا ورق الغار له تأثيرات إيجابية على البشرة ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات والمستحضرات التجميلية.

تتميز فوائد ورق الغار على البشرة بالعديد من الجوانب الإيجابية فلا يقتصر دورها على العناية بالبشرة بل يمكن استخدامها في الحفاظ على جمال المرأة أيضا فعلى سبيل المثال يعتقد أن ورق الغار يقوم بمكافحة حب الشباب وتهدئة الالتهابات كما أنه يمكن استخدام الزيت المستخرج منه في ترطيب البشرة.

ورق الغار لشد التجاعيد

يمكنك تحضير القناع الطبيعي للبشرة الخالي من التجاعيد والمشدودة بهذه الطريقة:

ماسك ترطيب البشرة بورق الغار

يمكنك تحضير خليط بسيط للعناية بالبشرة باستخدام أوراق الغار بهذه الطريقة:

باستخدام هذا الخليط البسيط، ستلاحظين تحسنا في بشرتك وستحصلين على بشرة ناعمة ورطبة لا تنسي أن تكرري هذه العملية بانتظام للحفاظ على صحة وجمال بشرتك.