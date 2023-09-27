شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جمالك هيبقي مش عادي.. حطي الفازلين بالطريقة دي ومش هتعرفي نفسك من حلاوتك اللي تجنن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البشرة الفاتحة الناعمة الرطبة هي حلم جميع النساء، اللاتي يبذلن الكثير من الجهد للوصول إلى تلك الدرجة، وذلك لأنها تعطي الوجه جمال ومظهر شبابي خلاب، ولكن تصطدم كل تلك الطموحات مع التكلفة المادية اللازمة لشراء تلك الأنواع من مستحضرات التجميل، لذلك سوف نعرض لكم وصفة الفازلين والنشا للبشرة، والتي ستجعلك بشرتك فاتحة ذو مظهر جميل خلال فترة وجيزة وبأقل تكلفة مادية.

الفازلين والنشا للبشرة تحتوي تلك الوصفة على العديد من الفوائد للبشرة، وذلك نظراً لما تحتويه المكونات من عناصر غذائية هامة بالنسبة لها، والتي تساهم في تفتيح لون البشرة بشكل فعال وتجعلها بيضاء بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التخلص من التصبغات والبقع الداكنة الموجودة فيها، كما تساعد على تنعيم وترطيب البشرة مما يجعلها نضرة وخالية من الشوائب، ويحتاج تحضير تلك الوصفة إلى المكونات الآتية:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين. ملعقة نشا. ملعقة سكر. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة زيت زيتون. ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير يحتاج تحضير وصفة الفازلين والنشا للبشرة إلى القيام بعدد من الخطوات كالآتي:

إذابة الفازلين من خلال حمام بخار ويوضع في وعاء صغير. إضافة النشا إلى الفازلين والتقليب جيداً حتى تختلط المكونات معاً. إضافة باقي المكونات وهي زيت الزيتون وعصير الليمون والسكر وماء الورد إلى الخليط. تقليب الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام كريمي متجانس. الفازلين والنشا للبشرة الفازلين والنشا للبشرة خطوات الاستخدام تستخدم وصفة الفازلين والنشا للبشرة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال الخطوات الآتية:

تنظيف وتجفيف البشرة جيداً باستخدام الماء الفاتر ومنشفة نظيفة. وضع كمية من الخليط على البشرة مع التدليك. يترك الخليط على البشرة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف تماما. غسل البشرة بالماء الفاتر. تجنب وضع الخليط على البشرة في حال حدوث تهيج او احمرار للجلد، أو أي أعراض للحساسية..