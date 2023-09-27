شكرا لبحثكم عن خبر رغم تهديد السلطة باستخدام القوة.. اتحاد المقاولين يؤكد تمسكه بمطالبه ومواصلة احتجاجه السلمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد اتحاد مقاولي محافظة المهرة، اليوم الأربعاء مواصلة اعتصامه السلمي وتمسكه بمطالبه المقدمة للسلطة المحلية بصرف مستحقات المقاولين.

ويأتي تأكيد اتحاد المقاولين بمواصلة الاعتصام وسط أجواء من التوتر شهدتها مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، صباح اليوم، بعد استقدام تعزيزات أمنية وعسكرية، بتوجيهات أصدرها محافظ المهرة محمد علي ياسر لفض اعتصام المقاولين بالقوة والذي بدأه اتحاد المقاولين منذ أكثر من أسبوع تقريباً أمام فرع البنك المركزي بالمحافظة.

ونجحت لجنة الوساطة بقيادة عدد من المشائخ ومدير جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مولى الدويلة في نزع فتيل التوتر وعودة القوات إلى ثكناتها بعد مساعي حثيثة بذلتها اللجنة مع الطرفين.

هذا ونوه اتحاد المقاولين بمحافظة المهرة إلى أن اعتصامه المفتوح أمام البنك المركزي لا يعترض على صرف المرتبات والحوافز والميزانيات التشغيلية للمرافق العامة، وتم وضع آلية مناسبة لعملية صرفها تحت إشراف لجنة مشتركة من الوساطة واتحاد المقاولين وإدارة البنك.

وحذر اتحاد المقاولين أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بعد فشلها في تفريق المعتصمين بالقوة، قد تلجأ إلى خطوات أخرى كتخفيض ساعات تشغيل الكهرباء واستخدامها ورقة ضغط لتأجيج الشارع وتحريض المواطنين ضد إخوانهم المقاولين المطالبين بمستحقاتهم، مشيراً إلى أن احتجاجاتهم السلمية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بوقود الكهرباء.