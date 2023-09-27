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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر سيضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من زلزال كبير سيشهده العالم في ال24 ساعة القادمة في إحدى المناطق الواقعة بين قارتي أسيا وإفريقيا.

وقال هوغربيتس إنّ زلزالا شامل بقوة 8.5 ريختر سيحدث في الساعات القليلة القادمة مع هزات ارتدادية قوية ستتبعه بوقت قصير من حدوثه.

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وأشار هوغربيتس أن الزلزال سيسبب دماراً كبيرا وخسائر في في الأرواح أكثر من الزلزال التي شهدته تركيا في فبراير الماضي والذي أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخص.

وأضاف هوغربيتس أن ضحايا الزلزال سيتعدى حاجز ال100 شخص نظرا لأن شدته أقوى من زلزال تركيا ب43 مرة ناهيك عن الهزات الارتدادية الأخرى التي ستتراوح شدتها ما بين 6 درجات و7 درجات.

وعن موقع الزلزال القادم قال هوغربيتس أنه من المتوقع أن يقع الزلزال القادم في إحدى المناطق الواقعة ما بين قارتي آسيا وإفريقيا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتبأ فيها هوغربيتس بحدوث زلزال حيث توقع حدوث زلزال تركيا قبل أسبوعين من وقوعه إضافة إلى إشارته إلى قرب وقوع زلزال كبير في إحدى مناطق شمال قبيل وقوع زلزال المغرب بأسبوع.