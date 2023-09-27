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عدن - ياسمين التهامي - لو عمرك 50 سنه الزبادي والقرنفل سر اخفاء التجاعيد والترهلات وشد البشرة من اول مرة نتيجة سحرية

الزبادي والقرنفل سر اخفاء التجاعيد والترهلات عند تقدم العمر تظهر علامات الشيخوخة مثل الخطوط الرفيعة و التجاعيد وترهلات الجلد والبقع الداكنة، ولكن إذا ظهرت هذه العلامات في منتصف العمر يجب اتخاذ الإجراءات السريعة في علاج هذه الشيخوخة المبكرة، وقبل كل شي لابد من تناول الطعام الصحي الذي يعيد للبشرة رونقها وشبابها والابتعاد عن المنتجات الكيميائية التي تضر البشرة على المدى البعيد، لهذا يجب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تفيد البشرة وتغذيها مثل وصفة الزبادي والقرنفل التي تعمل على شد البشرة وتزيل جميع الترهلات والخطوط الرفيعة من الوجه وتعطي نتائج سحرية.

ماسك الزبادي والقرنفل لشد ترهلات البشرة

يعمل ماسك الزبادي والقرنفل على ترطيب البشرة وعدم جفافها، كما يعمل على شد ترهلات الوجه واخفاء الخطوط والتجاعيد التي تظهر الوجه أكبر من سنه، كما يعمل هذا الماسك على توحيد لون البشرة وإخفاء البقع الداكنة والرؤوس السوداء، ويمكن استخدام هذا الماسك من خلال تحضير بعض المكونات التالية:-

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