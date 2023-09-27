رئيس الوزراء: الاحتفاء بالعيد الوطني بهذا الزخم رسالة واضحة أن الإمامة ونظامها انتهى وإلى غير رجعة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاءـ إن احتفاء اليمنيين بعيد ثورة سبتمبر بهذا الزخم الشعبي والجماهيري خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية هي رسالة واضحة أن الامامة ونظامها الكهنوتي انتهى إلى غير رجعة.



جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً موسعا لقيادات وزارة الدفاع، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، في تحدي سافر للجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام واستئناف الحل السياسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع رئيس الوزراء من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على أوضاع جبهات القتال، وتعاون وتخادم التنظيمات الإرهابية مع مليشيا الحوثي لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة، وخطط القوات المسلحة والأمن لمواجهة ذلك وافشال أي مخططات إرهابية او تصعيد عسكري في جبهات القتال.



وأشار إلى الاحتفالات بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، مؤكدا أن هذه المناسبات الوطنية هي تذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الوفاء لنضالات الرعيل الأول الذين قدموا أرواحهم من أجل التحرر من النظام الامامي الكهنوتي، وعدم القبول بعودته مجددا تحت أي غطاء كان.



وأوضح عبدالملك أن احتفاء اليمنيين بذلك الزخم الشعبي والجماهيري خاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بعيد ثورة 26 سبتمبر، وبالرغم من محاولات القمع والترهيب، هي رسالة واضحة أن الامامة ونظامها الكهنوتي انتهى الى غير رجعة ولن يفرط الشعب اليمني بمكتسباته الوطنية مهما كان الثمن.



ولفت إلى أن معركة الشعب اليمني ضد مشروع الإمامة، مستمرة ولن تنتهي قبل تحقيق أهدافها كاملة في تحرير كافة الأراضي، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، والانتصار لقيم الجمهورية، والشراكة، والمواطنة المتساوية.



وأشاد رئيس الوزراء بالجاهزية القتالية العالية لأبطال القوات المسلحة والامن والتي واجهت بإسناد شعبي وماتزال ردعا حاسما ضد الحوثيين على كافة محاور وجبهات القتال، وحث القادة العسكريين على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات مليشيا الحوثي، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

