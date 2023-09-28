شكرا لقرائتكم خبر عن "جربها فورا".. عشبة رخيصة تفتت حصوات الكلى وتمنع هشاشة العظام وتحمي الجسم من السموم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “جربها فورا”.. عشبة رخيصة تفتت حصوات الكلى وتمنع هشاشة العظام وتحمي الجسم من السموم

يعاني الكثير من الأفراد من العديد من الامراض المختلفة ، وهناك العديد من البذور الهامة التى يمكن استخدامها في علاج العديد من الامراض مثل تفتت حصوات الكلى وتحمى الجسم من السموم وتمنع الاصابة بهشاشة العظام ، ومن هذه البذور بذور الفجل التى تاخذ عدة أشكال منها البيضاوي ومنها اللون البني واللون الأحمر ويصلآ طول هذه البذور 3 ملليمترات ، وتحتوى بذور الفجل على العديد من الفوائد الصحية التى تعود على الجسم بالنفع.

كان يستخدم بذور الفجل لعدة قرون في العديد من الوصفات العلاجية والتغذية خلال الحضارة الصينية وكذلك الحضارة الآسيوية ويتم استخدام هذه البذور كعلاج بديل عن العقاقير الطبية ، والجدير بالذكر أن بذور الفجل تحتوي على العديد من الفوائد الهامة لجسم الانسان والمعادن الهامة مثل الكالسيوم التى تعمل على تفتت حصوات الكلى وتساعد الجسم في القضاء على السموم الحماية من الاصابة بهشاشة العظام.

اقراء ايضاً :

وتساهم هذه البذور في القضاء على التجمعات التى تكون حمضية ومتواجدة في الكلي وكذلك يتم استخدام هذه البذور في تقوية الهرمونات الخاصة بالسيدات والتى تعمل على علاج تاخر الحمل ، وكذلك تساعد هذه البذور في التخلص من الحصوات وخروجها في الفضلات وتعمل على تقوية العظام خاص كبار السن ويمكن تحضير من خال القيام بخلط بذور الفجل مع بذور حبة البركة ونطحنهم ونقوم بغلى كوب من الماء ونضع بداخلهم ثم نضيف اليهم مقدار من العسل الطبيعي .