وفاة مصور إثر سقوطه من شاشة خُصصت لعرض خطاب زعيم الميليشيا في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي المصور اليمني حذيفة إسماعيل الوصابي، الأربعاء، بعد سقوطه من أعلى إحدى الشاشات العملاقة والتي خصصت لعرض خطاب زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي في ميدان السبعين بصنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن حذيفة اتخذ موقعه في أعلى الشاشة لتصوير الحشود الحوثية التي قدمت إلى الميدان للاحتفاء بما يسميه الحوثيون "المولد النبوي".

‏وأضافت، أن المصور حذيفة نشر صورة في حالته على واتساب قبل سقوطه وعلق عليها بالقول: "الله يستر على الشاشة التي أنا فوقها .."، قبل أن يسقط من الشاشة ويلقى حتفه بعد نقله الى المستشفى.

‏يذكر أن الحوثيين يقيمون شاشات عملاقة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لبث كلمة زعيم الميليشيا الذي يمتنع عن الظهور أمام الجماهير بشكل مباشر، كجزء من طقوس إضفاء الهالة والقداسة عليه في أوساط الجماهير.