اليمن.. انتزاع 866 لغمًا زرعها الحوثيون خلال شهر سبتمبر الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مشروع "مسام" السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 866 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي، خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، في مختلف المحافظات.

وقال المركز في بيان له، إن الالغام المنزوعة توزعت بين 10 ألغام مضادة للأفراد، و 3 عبوات ناسفة ، و125 لغماً مضادا للدبابات، و728 ذخيرة غير منفجرة ليبلغ عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 2.617 لغمًا.

وبحسب إحصائية المشروع فقد ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" إلى 416 ألفاً و360 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.