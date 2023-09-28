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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-9-2023 في مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، فسجل 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

قدَّر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني

وسعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 8.14 جنيه للشراء، و8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، إلى 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر

الريال السعودي

في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، طُرح بـ8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.