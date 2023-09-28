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عدن - ياسمين التهامي - ودعاً للوزن الزائد كوب سحري للتخلص من ترهلات البطن ويخلصك من الوزن الزائد تعرف عليه الان

كوب سحري للتخلص من ترهلات البطن من أصعب الدهون التي تحاول التخلص منها هي الدهون التي تتراكم حول الخصر والجوانب والأرداف ، لذا فأنت بحاجة إلى مشروب حارق للدهون يتخلص منه ويسمح لك بتوديعه بسرعة، وعند تحقيق النتيجة المرجوة ، يمكنك ارتداء ما تريد ، وكذلك تقديم نفسك في أي مظهر دون حرج أو ضيق.

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كيفية تحضير مشروب لانقاص الوزن زيادة الوزن والدهون من الأمور المزعجة لكثير من النساء والرجال ، كما أن وجود الكرش والترهل من الأمور المزعجة حيث يسعى الجميع للتخلص منها باتباع أنظمة غذائية شاقة وأثناء ممارسة التمارين ، وسنناقش في هذا المقال ما يلي: أهم المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب فهذا المشروب يساعدك على التخلص من 18 كيلو أو أكثر ، لذلك ستلاحظ نتيجة فورية عند شربه.

المكونات:

أنت بحاجة إلى شمر مطحون ناعماً ويؤخذ منه ملعقة كبيرة. الماء الساخن لا يزيد عن فنجان. كوب جيد الغلق. الطريقة

طريقة تحضير هذه الوصفة كالتالي: تأكد من غليان الماء ، ثم اسكبه في كوب قابل للغلق. نضع الشمر عليها ونقلبها ثم نغطيها بسرعة. والخطوة التالية أيضًا هي الانتظار حتى يبرد ، وشربه ساخنًا ، وعدم تركه مكشوفًا للاستفادة من المواد المتطايرة التي يحتوي عليها. لا تكن راضيًا عن وجباتك وحاول أن تكون أكثر تنوعًا وصحة. يمكنك شرب الشمر قبل الأكل وبعد ساعتين تناول الشاي الأخضر. لا تنسى شرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم.

في النهاية بواسطة كوب سحري فقدت 18 كيلو من وزنها وأزالت الكرش في 3 أيام بالرغم من ثبات الوزن والدهن عنيد لاحتوائه على مواد فعالة لتحفيز عملية التمثيل الغذائي وتخليص الجسم من الدهون بسرعة وفعالية.