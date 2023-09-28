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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مواطنين سعوديين يطلقا النار من سيارتهما على هذه الفتاه لهذا السبب المخجل!!

أعلنت شرطة منطقة تبوك عن القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار في الهواء باستخدام سلاحين ناريين، وذلك بمخالفتهما للأنظمة والقوانين السعودية الصارمة التي تمنع مثل هذا السلوك الخطير.

وفور تلقي البلاغ عن الواقعة، قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحريات اللازمة التي أدت إلى القبض على المشتبه بهما.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة عن تشديد الإجراءات ضد المنشآت التجارية التي تمارس الغش في عروض التخفيضات. حيث ستتم معاقبة هذه المنشآت بالعقوبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بفحص نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية عبر مسح “الباركود” الموجود في تراخيص هذه المنشآت باستخدام كاميرا الجوال. وسيتم عرض كافة البيانات المتعلقة بالتخفيضات بما في ذلك نوعها ونسبتها ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة.

وفي سياق آخر، حذرت النيابة العامة من العواقب القانونية الجدية لكل من يقوم بإسقاط علم المملكة العربية السعودية كراهةً. وأكدت النيابة العامة أن العقوبات تشمل السجن والغرامة، وذلك تماشيًا مع القوانين السعودية التي تحظر أي تجاوزات تتعارض مع القيم والمبادئ الوطنية.

إن هذه الإجراءات الحازمة تأتي في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن والنظام وضمان احترام القوانين والأنظمة في جميع المجالات.