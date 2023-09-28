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عدن - ياسمين التهامي - عشبة طبية تقي من الامراض وتعالج مشاكل الجهاز البولي والروماتيزم وتعزز صحة العظام والجهاز المناعي

تعتبرعشبة القبار من الأعشاب الطبية التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض. كما أنها تستخدم كعلاج لمشاكل الجهاز البولي والروماتيزم. وسوف نستعرض فيما يلي أهم فوائد هذه العشبة: ١- غني بمضادات الاكسدة .

٢- القبار يحمي من الحساسية الموسمية . ٣- مكافحة الأنيميا . ٤- عشبة القبار لعظام صحية . ٥- تعزيز صحة الجهاز المناعي . ٦- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي . ٧- مفيد لمرضى السكري . ٨- الحفاظ على صحة الجلد. اقراء ايضاً :

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