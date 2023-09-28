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عدن - ياسمين التهامي - خطوة عاجلة تقرب زيدان من تدريب الهلال.. "رحيل خيسوس مؤكد"

يستمر الحديث بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال الحالي، الذي يعاني في الفترة الأخيرة على مستوى النتائج والأداء، كما بدأ الموسم بخسارة البطولة العربية لحساب النصر.

وارتبط خيسوس بأنباء اقتراب الهلال من تقديم الشكر إليه، على خلفية تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، بعد التعثر في بداية رحلة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، بالتعادل مع نافباخور الأوزبكي بهدف لمثله، ثم التعادل مع ضمك بنفس النتيجة، وخسارة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، ثم الفوز الصعب على الجبلين بهدف نظيف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وحسب التقارير البرتغالية، إقالة خورخي خيسوس من تدريب الهلال سيكلف إداة النادي 7.5 مليون يورو، بواقع 30 مليون ريال، من أجل إنهاء عقده الحالي.

زيدان في الهلال بعد اجتماع عاجل:

وفقًا لسعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، فإن الأهلي أتخذ خطوة عاجلة تقربه من ضم الفرنسي زين الدين زيدان.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "X": "الهلال تواصل مع وكيل أعمال الفرنسي الشهير #زين_الدين_زيدان".

وتابع: " وهل تسمح ظروفه بتدريب #وصيف_العرب في الفترة المقبلة ! قبل أن تأخذ المفاوضات صبغتها الرسمية ؟".

ويستضيف نادي الهلال، نظيره الشباب، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

و يتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، في يحتل الشباب المركز الحادي عشر، برصيد 8 نقاط.