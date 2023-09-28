سكان محليون: وقوع هزة أرضية في عدة محافظات يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - ضربت هزة ارتدادية، فجر اليوم الخميس، عدة محافظات وسط وغرب وجنوب اليمن.

وقال سكان من محافظات (تعز، إب، عدن، لحج، الحديدة) إنهم شعروا بهزة أرضية متوسطة فجر اليوم، وتسببت بحالة من الخوف والرعب في أوساط المواطنين.



مصادر أخرى، أفادت بوقوع هزة ارتدادية أخرى عند الساعة 8:58 صباحا، شعر بها سكان السواحل الغربية لليمن.



وكانت مراصد الزلازل قد رصدت في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت خليج تاجورة الجيبوتي، بالقرب من مضيق باب المندب «مدخل البحر الأحمر»، على عمق 12 كيلومترا.

