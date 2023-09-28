اخبار الخليج / اخبار اليمن

سكان محليون: وقوع هزة أرضية في عدة محافظات يمنية

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - ضربت هزة ارتدادية، فجر اليوم الخميس، عدة محافظات وسط وغرب وجنوب اليمن.

وقال سكان من محافظات (تعز، إب، عدن، لحج، الحديدة) إنهم شعروا بهزة أرضية متوسطة فجر اليوم، وتسببت بحالة من الخوف والرعب في أوساط المواطنين.
 
مصادر أخرى، أفادت بوقوع هزة ارتدادية أخرى عند الساعة 8:58 صباحا، شعر بها سكان السواحل الغربية لليمن.
 
وكانت مراصد الزلازل قد رصدت في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت خليج تاجورة الجيبوتي، بالقرب من مضيق باب المندب «مدخل البحر الأحمر»، على عمق 12 كيلومترا.
 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا