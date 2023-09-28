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عدن - ياسمين التهامي - معجزات لم تكن تدركها.. إليك ما يفعله تناول موزتين يومياً في جسدك

يعد الموز محط جدل بين خبراء التغذية والصحة. وبين من يحذر من تناول الموز. هناك آخرون يحثون على تناوله للاستفادة من الفوائد العديدة التي يقدمها للجسم. في هذا الصدد أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الفوائد لتناول موزتين في اليوم. – تعزيز الطاقة تمنحك الكربوهيدرات الموجودة في الموز المزيد من الطاقة على مدار اليوم. لأن الجسم يمتص الطاقة من السكر الذي تتناولينه ببطء. – خفض تشنجات العضلات ترجع التشنجات والتقلصات المتكررة في العضلات لنقص الماغنيسيوم، وحينها يمكن لتناول موزتين يومياً أن يمنح جسمك ما يحتاجه من ماغنيسيوم لمنع الحالة. – الحرقة والحموضة المعوية عادةً ما تكون الحرقة والحموضة المعوية من الحالات المزعجة للغاية. لكن لحسن الحظ يمكن علاج هذه المشكلة فوراً بتناول الموز. حيث يقدم راحة فورية عن طريق تحييد الحمض في معدتك اقراء ايضاً :

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