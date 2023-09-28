شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. تسريب مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 331 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم ساعات قليلة على عرض الإعلان الترويجي لمسلسل قيامة عثمان، الذي ينتظره العديد من عشاق الأعمال التاريخية المختلفة، فضلاً عن أن الموسم الخاص محمل بالعديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، التي تعمل على جذب عدد كبير من الجماهير من مختلف دول العالم، إضافة إلى أن هذا الموسم جاء عقب الإنتهاء من أقوى 4 مواسم مضوا، وعملوا ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل عثمان، أن الموسم الخامس سيتم عرضه الأسبوع المقبل يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، وذلك بعد الإعلان الترويجي الذي سيتم عرضه للمسلسل غدًا الأربعاء، ليتمكن جميع المشاهدين والمشاهدات من مشاهدته والإستماع له، فضلاً عن كونها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من عشاق الأعمال التركية والتاريخية المختلفة، التي زالت تنهض بتقديم فكرة مكتملة عن كل ما هو جديد ناحية التاريخ.

عرض مسلسل عثمان يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 وأوضحت بعض المصادر، أن الموسم الرابع محمل بالعديد من الإثارة والتشويق، الذي يبحث عنه ملايين المتابعين، من أجل أن يتلاقي تفاعل كبير ومستمر مع العديد من الأحداث، فضلاً عن أن المجموعة المسؤولة عن عرض، نوهت بأن يتم في بداية شهر أكتوبر، من أجل الإستعداد له، وهناك تسريبات مؤكدة لذلك، لكن مع تغيرات طفيفة في أبطال المسلسل، الذي منهم من انتهى دوره، ومنهم ما لا يرغبون في الاستمرار بهذا العمل، من أجل تصوير أعمال ومشاهد أخرى..