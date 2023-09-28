عدن - ياسمين التهامي - نقص فيتامين « د » عامل خطير لأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية.. تعرف على 5 علامات تخبرك أنك تعاني من نقصه في جسمك !

2023/09/28 الساعة 03:04 مساءً

يمكن أن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وضعف العضلات والخمول، فتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الصادرة عن جمعية الغدد الصماء إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من نقص فيتامين (د) من المحتمل أن يتعرضوا لعدوى أقل حدة بـ COVID-19.

وفي إطار ذلك نستعرض فيما يلي بعض العلامات المبكرة لنقص فيتامين د، وفقًا لموقع timesofindia.â

-البدانة

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من نقص في فيتامين (د) لأن الخلايا الدهنية تمنع إطلاق فيتامين (د) في الجسم.

-مشاكل في الكبد والكلى

يمكن أن تكون الأمراض المتعلقة بالكلى والكبد علامة على نقص فيتامين د. وهذا يشير إلى أنه لا يتوفر ما يكفي منه ليتم تحويله إلى مصدر للتغذية والطاقة للجسم.

-آلام العضلات والعظام

يمكن أن يكون الضعف والألم في العظام والعضلات وتشوهات المفاصل وآلام الظهر المزمنة من الأعراض الشائعة لفيتامين د.

-الخمول

إذا كنت تتناول طعامًا صحيًا وتستريح جيدًا وما زلت تشعر بالكسل والإرهاق في كثير من الأحيان، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص فيتامين د.

-تقلبات المزاج

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د) في الجسم إلى التوتر والقلق، مما قد يؤدي إلى تغيرات متكررة في المزاج.

مخاطر نقص الفيتامين:

حذرت دراسة طبية حديثة من مخاطر نقص "فيتامين د" الصحية، وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثون في مركز جون هوبكنز لصحة القلب، ونشرت نتائجها في مجلة التغذية وبحوث الغذاء، وجود رابط بين نقص "الفيوأخضعت فئران في التجربة لنظام غذائي طبيعي، أو نظام غذائي يفتقر إلى فيتامين "د" أو نظام غذائي عالي الدهون وعالي الفركتوز لمدة 20 أسبوعا.

وخلصت الدراسة إلى أن "هذه الدراسة توضح أن نقص فيتامين "د" هو عامل خطر مستقل لفشل القلب، على الأقل جزئيا، من خلال تحفيز مقاومة الأنسولين في عضلة القلب، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولفت الباحثون إلى أن نقص "الفيتامين د"، يعد عاملا مساعدا لزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب الاحتقاني وأمراض الشرايين والسكتات الدماغية والحالات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

-المصادر النباتية الشائعة لفيتامين د

حليب الصويا المدعم والفطر والحبوب المدعمة وعصير البرتقال المدعم واللبن الزبادي والتوفو وأشعة الشمس وحليب الأرز المدعم هي بعض المصادر النباتية الشائعة لفيتامين د.

-المصادر غير النباتية الشائعة لفيتامين د

يعتبر سمك السلمون وزيت كبد الحوت والتونة المعلبة وصفار البيض من المصادر الشائعة لمصادر فيتامين د غير النباتية.

-مكملات فيتامين د

يمكن أيضًا تناول مكملات فيتامين (د) لزيادة تناولك لفيتامين (د)، خاصةً إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، ولتعزيز امتصاص فيتامين د، يوصى بتناول مكمل فيتامين د مع الوجبة، الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور مفيدة بشكل خاص في زيادة امتصاص فيتامين د في مجرى الدم.

حسب إحدى الدراسات، فإن الأشخاص الذين تناولوا مكملات فيتامين د 3 مع وجبة غنية بالدهون كان لديهم 32 في المائة من مستويات فيتامين د في الدم بعد 12 ساعة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا وجبة خالية من الدهون.

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