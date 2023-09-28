شكرا لبحثكم عن خبر وكيل عدن النوبة يكرم مدير عام مكتب الاعلام والناشطة السورية ديما أمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

کرم وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى الاستاذ علوي النوبة ، اليوم في العاصمة عدن، مدير عام مكتب الاعلام بالعاصمة عدن هدى الكازمي ، نتيجة دورها الإنساني في خدمة جرحى حرب 2015 ، وذلك في مركز عدن للاطراف الاصطناعية والتدريب والتأهيل، المدعوم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وتأتي عملية التكريم ضمن برنامج تكريمي تستهدف كل المساهمين و القائمين على المركز الذين لهم لمسات إنسانية تخدم المئات من المصابين مجاناً .

كما كرم الوكيل النوبة كل من الناشطة في مجال الدعم النفسي السورية ديما أمين ، والتي تعتبر جريحة الحرب من مدنية حلب السورية ، وذلك لتقديمها برنامج تأهيلي يستهدف الآثار النفسية والإجتماعية التي يعاني منها جرحى الحرب في بلادنا ، و الدكتور محمد ديب المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث "الأمين" نظيراً لجهوده الإنسانية الكبيره التي يقدمها المركز للجرحى من مختلف المناطق ، بتمويل سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن .

و قد أشاد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة ، بكل الجهود التي يبذلها المكرمون اتجاه شريحة مهمه في المجتمع وهم جرحى الحرب الأبطال .. مؤكداً أن السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس يحرص على تقديم الدعم والاهتمام اللازم لخدمة جرحى الحرب في مختلف الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية.

بدورهما عبر كل المكرمين ، عن سعادتهم بهذا التكريم وهذه اللفتة الكريمة من قبل قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة يوكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى علوي النوبه .. مشيرين إلى أهمية تكاتف الجميع في خدمة فئة مهمه في المجتمع ،وتسخير كل الإمكانيات في سبيل خدمتهم سواء في المجالات الطبية العلاجية النفسية والاجتماعية والثقافية تكريماً وعرفانا لما قدموه من تضحيات عظيمة .

هذا وقد قام الوكيل النوبه و المكرمون بتنفيذ جولة تفقدية في مركز الأطراف لتملس الاحتياجات الضرورية لخدمة جرحى الحرب الذين يعالجون في المركز ، و طافوا عدد من الاقسام التي يحويها المركز وتعرفوا على مستوى الدعم المقدم لهم .

من وضاح الشليلي