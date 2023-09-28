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عدن - ياسمين التهامي - ينمو كالمجنون.. وصفة القرنفل السحرية لتطويل الشعر وتكثيفة ومليء وانبات الفراغات من أول يوم لن تصدقي جمال شعرك

مكونات وصفة القرنفل لتطويل الشعر تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي. اقراء ايضاً : طريقة التحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعر تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي. وصفة القرنفل والقهوة تعد تلك الوصفة من الوصفات ذو فعالية كبيرة عندما يتفاعل القرنفل مع القهوة وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال نقاط التالية. طريقة تحضير الوصفة:

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