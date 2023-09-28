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عدن - ياسمين التهامي - هاتي القرنفل وتعالي اقولك على طريقة التخلص من الشعر الأبيض بالقرنفل وقولي وداعاً للشيب نهائيا

طريقة التخلص من الشعر الأبيض بالقرنفل يتم تنفيذ وصفة القرنفل والحنة السمراء في المنزل بكل سهولة من خلال عمل عجينة فعالة، ووضعها على الشعر كمما يلي: اقراء ايضاً : المكونات طريقة التحضير ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو. ثم يتم تجفيفه وترطيبه بأحد الزيوت الطبيعية لمنع جفافه، يتم تكرر تلك الطريقة مرة واحدة كل شهرين لتلوين الشعر الأبيض باللون الأسود الداكن. فوائد القرنفل للشعر يمتلك القرنفل العديد من الفوائد للشعر، حيث يقوم القرنفل بعمل ما يلي:

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