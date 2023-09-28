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عدن - ياسمين التهامي - 7 أطعمة لن تتوقعيها تعوضك عن نقص فيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم..رقم 1 سيصدمك

إن كوب من شراب البرتقال كافي لتناوله عند الإصابة بنزلات البرد. نظراً لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين C. الذي يقوي مناعة الجسم. ولكن هناك أطعمة تحتوي على فيتامين C بكمية أكبر مما هو موجود في البرتقال.

1- الفلفل:

إن كوباً من الفلفل الحار يوفر نحو 107 ملغ من فيتامين C. بينما يحتوي كوب من الفلفل الأحمر على ما يقرب 190 ملغ، أما الفلفل الأخضر فيحتوي على 120 ملغ.

2- الكرنب:

إن كوباً واحداً من الكرنب يوفر 80.4 ملغ من فيتامين C، أي أكثر مما تحتويه حبة برتقال.

3- البروكلي:

يوفر هذا النبات الصليبي 132 ملغ من فيتامين C، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف، مقابل 30 سعرة حرارية فقط لكل وجبة.

4- القرنبيط:

سواء كنت تسلقه أو تطهيه بالبخار فإن تناول رأس صغير من القرنبيط يمنحك جرعة 127.7 ملغ من فيتامين C.

5- فاكهة البابايا:

تحتوي حبة واحدة متوسطة الحجم على 88.3 ملغ من فيتامين C.

6- الفراولة:

يحتوي كوب واحد من هذه الفاكهة اللذيذة على 84.7 ملغ من فيتامين C.

7- الأناناس:

بالإضافة إلى 78.9 ملغ من فيتامين C يحتوي الأناناس البروميلين، وهو مزيج من الإنزيمات البروتينية التي تساعد على تكسير الدهون.

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